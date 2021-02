La Roma sfida il PSG per un parametro zero. Florenzi la chiave?

La Roma segue con molta attenzione Elseid Hysaj, terzino in uscita dal Napoli. La situazione

La Roma guarda al futuro e pensa al prossimo mercato estivo. Importante sarà la possibile cessione di Edin Dzeko; con la permanenza di Paulo Fonseca sulla panchina giallorossa il bosniaco lascerà quasi sicuramente la Capitale. Un reparto che verrà sicuramente rinforzato sarà la fascia destra. A gennaio è arrivato Bryan Reynolds dal Dallas, il giovane terzino sta risolvendo ancora alcune pratiche burocratiche prima di essere a disposizione per la parte finale della stagione. Sul taccuino di Tiago Pinto ci sono anche altri calciatori. Tra questi piace e non poco Max Aarons, classe 2000 del Norwich. L’inglese è un giocatore seguito da molte squadre e nelle ultime settimane il Bayern Monaco ha deciso di ritirarsi dalla corsa. Una buona notizia per la Roma considerando il potere economico dei bavaresi. Un altro nome è quello dell’esperto Elseid Hysaj, classe 1994 del Napoli.

Hysaj seguito dalla Roma e dal PSG

Tiago Pinto potrebbe optare anche per un profilo che conosce bene la Serie A. Il terzino albanese, con la maglia del Napoli, ha raggiunto le 209 presenze e ha messo a referto 1 gol e un assist. Questa, però, potrebbe essere l’ultima annata in maglia azzurra. Il giocatore è in scadenza ma a quanto pare non rientra più nei piani tecnici di Gennaro Gattuso e del presidente Aurelio De Laurentiis. Stando a quanto riportato da calciomercato.it, sul giocatore c’è da registrare l’interesse anche del PSG. La società parigina ha già avuto dei contatti con l’agente dell’albanese; è stata una chiacchierata molto esplorativa ma i francesi stanno sondando il terreno. La questione potrebbe essere risolta da Alessandro Florenzi. L’italiano è in prestito al PSG e con un riscatto agevolato potrebbe permettere a Hysaj di passare alla Roma senza ulteriori aste di mercato.