Per il noto giornalista del Corriere della Sera, Paulo Fonseca non sarà il prossimo allenatore della Roma

I rumors sul futuro di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma si fanno sempre più insistenti. Il prolungamento del contratto dell’allenatore portoghese dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League. Sul contratto, infatti, è posta questa clausola che prevede il prolungamento automatico in caso di qualificazione alla più grande competizione europea. Però, tutto questo potrebbe non bastare per vedere ancora Fonseca sulla panchina della Roma.

Molti addetti ai lavori sostengono come questa sia l’ultima stagione del portoghese con i giallorossi. Dello stesso avviso è Mario Sconcerti, giornalista del Corriere delle Sera, che nel corso della trasmissione Top Calcio 24 ha lanciato una bomba di mercato legandosi al Napoli e al futuro di Gattuso: “Per quanto riguarda Allegri penso che abbia già firmato il contratto per la prossima stagione. Con chi? Con la Roma. Spalletti prende ancora tanti soldi dall’Inter…resta Sarri”. Per Sconcerti non ci sono dubbi: Allegri sarà il prossimo allenatore della Roma.