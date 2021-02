Nonostante gli ottimi risultati che sta ottenendo, il futuro di Fonseca potrebbe essere lontano dalla Capitale. Una big della Serie A fiuta il colpo

Al momento la stagione di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma, in termini di risultati, non può che essere positiva. I giallorossi occupano la 3^ posizione della classifica e sono a -6 dal Milan capolista. Il grande obiettivo stagionale è quello di centrare la qualificazione in Champions League, un dettaglio non da poco visto che farebbe scattare in automatico il rinnovo contrattuale. Tutto questo, però, potrebbe non bastare perché il nome di Massimiliano Allegri si fa sempre più insistente. Infatti, due giorni fa, l’ex tecnico della Juventus è stato visto nello stesso albergo in cui alloggiava anche Thiago Pinto. Una pura coincidenza oppure i Friedkin vogliono pensare di costruire la Roma del futuro con Allegri?

Una situazione molto strana, considerando soprattutto la situazione di classifica e i risultati che Fonseca sta ottenendo. Però, secondo quanto riferito da Giovanni Scotto del quotidiano “Roma”, il suo futuro potrebbe ancora essere in Italia. Le dichiarazioni fatte da Gennaro Gattuso nel post-gara di ieri sera dopo la vittoria contro il Parma, sembra aver compromesso il rapporto con il presidente del Napoli. Aurelio De Laurentiis avrebbe infatti inserito nella lista dei graditi anche l’attuale tecnico giallorosso. Il futuro di Fonseca è un mistero che molta probabilità verrà risolto solamente al termine della stagione.

