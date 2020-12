Calciomercato, Gomez: asta aperta per l’argentino. Ecco tutte le squadre in corsa

La permanenza del Papu a Bergamo è ormai utopia. Tante squadre si muovono per averlo già a gennaio

Nell’ultima storia Instagram, il Papu Gomez ha scritto: “Cari tifosi atalantini vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano”. Parole che sanno di addio, già a gennaio. Sul calciatore c’è da registrare l’interesse di molte squadre tra cui l’Inter, il Milan, la Lazio e il PSG. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport anche la Roma si è inserita nella corsa. Al momento non è stata presentata nessuna offerta in attesa del confronto tra la società bergamasca e l’agente del giocatore, Giuseppe Riso.