Calciomercato Roma: “I Friedkin si possono prendere Haaland e altri venti come lui”

Il giovane attaccante norvegese sta frantumando ogni record. Futuro in Italia per il classe 2000?

Il Borussia Dortmund ha nelle mani un patrimonio davvero immenso. Non solo dal punto di vista tecnico-tattico ma anche per quanto riguarda l’aspetto patrimoniale. Erling Haaland è il diamante della società giallonera e oltre a rappresentare il futuro del club sta scrivendo pagine importanti anche nel presente. Sul norvegese c’è un retroscena molto curioso: Haaland fu proposto alla Roma quando ai tempi il ds era Monchi. Il dirigente spagnolo aveva la possibilità di prenderlo per pochi milioni di euro ma alla fine non concretizzò il passaggio in maglia giallorossa. Un grosso rimpianto considerando anche quello che sta facendo vedere ma non è da escludere che un giorno il norvegese possa vestire la maglia della Roma.

Haaland-Roma: affare possibile per Di Giovambattista

C’è la possibilità di vedere l’attaccante norvegese in Serie A. Almeno questo è il pensiero di Ilario Di Giovambattista di Radio Radio che a riguardo ha detto: “I Friedkin si possono prendere Haaland e altri venti come lui. Oltre alla Roma, stanno realizzando una cosa in Italia della quale si parlerà tantissimo: non parlano, però realizzano cose”. Il futuro della Roma si profila di altissimo livello e nel frattempo i Friedkin stanno aumentando il capitale. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, la proprietà ha già versato 150 milioni dei 210 deliberati. Manca l’ultimo versamento che potrebbe concretizzarsi in primavera.