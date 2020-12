Calciomercato Roma: il difensore ad un passo dal rinnovo

La Roma preme per blindare il difensore brasiliano, dopo le ottime prestazioni infatti pare essere finito nel mirino di diverse squadre importanti.

L’anno scorso era una riserva dell’Atalanta, da gennaio è il difensore titolare della Roma. Roger Ibanez, brasiilano di 22 anni, da quando è arrivato alla Roma nel gennaio 2020 non ha più lasciato il campo. Complice un apprendistato agli ordini di Gasperini a Bergamo, Ibanez siè subito calato perfettamente nella realtà romanista e nella difesa a 3 del tecnico Paulo Fonseca.

Oggi la Roma sfiderà l’Atalanta a Bergamo e Ibanez tornerà in Lombardia da difensore top del nostro campionato, una grande rivincita verso chi non aveva creduto in lui. La Roma però crede fortemente nel brasialiano, sarebbe quindi pronta a formulare un’offerta per il prolungamento del contratto e aumento dell’ingaggio. Il giocatore attualmente percepisce un ingaggio da 750mila euro che, da quanto filtra, verrà triplicato con il nuovo rinnovo.