Calciomercato Roma

Lo Special One dà le direttive da Londra per la formazione del suo staff e della Roma che verrà. Mentre la formazione si avvia al finale di stagione, Mou cerca di sistemare le cose per il prossimo campionato. Resta da decidere con attenzione anche chi sarà al fianco del tecnico portoghese, non solo i giocatori. Ecco l’ultima indiscrezione sul prossimo staff di Mou.

Calciomercato Roma, arriva Amelia nello staff

Mourinho oltre ai suoi fedeli che lo hanno seguito nelle avventure in Premier League, compresa l’ultima al Tottenham, ha intenzione di rinforzare il suo staff e vorrebbe lavorare anche con un altro ex giocatore che ha avuto nella sua seconda parentesi al Chelsea. Si tratta di Marco Amelia. L’ex portiere di origini romane, e romanista, è attualmente il tecnico del Livorno. Amelia guiderà la squadra toscana fino al termine della stagione, quando gli scadrà il contratto.

Mou al suo staff, che comprende: Joao Sacramento (vice), Nuno Santos (preparatore dei portieri), Carlos Lalin (preparatore atletico) e Giovanni Cerra (team analyst), vuole aggiungere Amelia. La sua stima per l’ex portiere nasce dal fatto che hanno già lavorato insieme, quindi Mourinho sa quanto vale il 39enne che ha lavorato con lo Special One a Londra, nel Chelsea.