Calciomercato Roma, Fonseca punta su Tiquinho Soares per l’attacco

Calciomercato Roma Tiquinho Soares | Il campionato di calcio, come del resto l’intero mondo dello sport, è fermo a causa del coronavirus. I tempi di recupero restano ancora poco chiari e le società calcistiche, in attesa di un accordo con la FIGC e la UEFA, si muovono sul mercato. La Roma, come afferma l’allenatore Paulo Fonseca, “è riuscita a ritagliarsi del tempo per monitorare giocatori che ci possono interessare per il futuro”.

Mercato Roma, idea per l’attacco

Secondo il quotidiano portoghese, “A Bola“, l’allenatore della Roma Paulo Fonseca avrebbe messo gli occhi su Tiquinho Soares del Porto. L’attaccante classe 1991 ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2021, con una clausola rescissoria da quaranta milioni.

I giallorossi, come riporta la “Gazzetta dello Sport”, non intendono spendere quella somma puntando a un prezzo nettamente inferiore che si aggirerebbe attorno ai 20 milioni. L’alternativa è quello di procedere con un’operazione di scambi. Il prossimo calciamercato ne sarà pieno. E il Club giallorosso potrebbe mettere sul piatto almeno due esuberi che farebbero al caso del Porto. Patrick Schick in primis, difficilmente il Lipsia lo riscatterà a valle del disastro economico dettato dall’emergenza coronavirus e, soprattutto, Alessandro Florenzi per il quale il tecnico dei Dragões Sergio Conceicao non ha mai nascosto la propria stima.