Calciomercato Roma, idea svedese per l’attacco

In casa giallorossa si fanno i nomi per il dopo Dzeko. Tanti i profili finiti nella lista, l’ultimo che si è aggiunto è quello di Isak della Real Sociedad

La Roma sta gettando le basi per il futuro. Tiago Pinto lavora in vista del mercato estivo con la ricerca del dopo Edin Dzeko che si sta facendo sempre più fitta. La permanenza del bosniaco nella Capitale non è così scontata anche perché il suo futuro è legato a quello di Paulo Fonseca. La situazione contrattuale de portoghese è ormai nota a tutti; Fonseca è in scadenza e il rinnovo scatterà in automatico solamente con la qualificazione alla prossima Champions League. Al momento, almeno in campionato, la situazione sembra essere complicata e l’unica strada resta quella della vittoria dell’Europa League. Il litigio Dzeko-Fonseca avvenuto qualche mese fa dopo la gara di Coppa Italia persa a tavolino dai giallorossi contro lo Spezia ha compromesso il loro rapporto. Il bosniaco ha perso la fascia da capitano ma anche la titolarità a discapito di Borja Mayoral. Tutto fa pensare ad un addio a fine stagione dell’ex City ma l’addio di Fonseca stravolgerebbe tutti i piani.

Calciomercato Roma, il nome nuovo per l’attacco è Isak

Tiago Pinto deve farsi trovare pronto ad ogni evenienza. In queste settimane sono emersi molti nomi nuovi e tra questi c’è anche il profilo dello juventino Alvaro Morata che a fine stagione tornerà all’Atletico Madrid. I giallorossi puntano a riscattare Borja Mayoral dal Real Madrid e sul futuro dello spagnolo ha parlato anche il suo agente. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di calciomercato.it: “Resta sicuro, per lo meno lo speriamo. Mayoral è stato uno dei migliori giocatori della storia del settore giovanile del Real Madrid, non è una sorpresa, ma è un attaccante simile a Benzema. Non è solamente un centravanti, ma sa giocare anche con la squadra. A 20 anni è un giocatore impressionante. A Wolfsburg ci è andato a 18 anni, era troppo giovane. Tornando al Real Madrid ha giocato 10 partite e segnato 7 reti. Benzema ha detto che è un crack e noi lo abbiamo portato a Roma convinti che lo sia. Non è una sorpresa, ma darà grandi soddisfazioni ai tifosi”.

Pinto non vuole fermarsi e punta a rinforzare il reparto con il nome di Alexander Isak della Real Sociedad. Lo svedese è arrivato dal Borussia Dortmund e in 78 presenze ha messo a referto 28 reti. Il classe 1999 è il nome nuovo per l’attacco giallorosso e a riferirlo è Il Corriere dello Sport.