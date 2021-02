Roma, soldi freschi dalla Germania. Intoppo Raiola sul futuro di Mkhitaryan

I giallorossi potrebbero monetizzare sul possibile riscatto del Lipsia per Kluivert. Raiola prende tempo per il rinnovo dell’armeno

Justin Kluivert si è trasferito in Germania per avere maggiore spazio. Con la maglia del Lipisa l’olandese è stato però fermato dai numerosi problemi fisici. Con i tedeschi, tra Campionato e Champions League, ha totalizzato 15 presenze e messo a referto 2 reti. Kluivert è in prestito con la formula del diritto di riscatto, la BILD ha rivelato le concrete possibilità che il Lipsia possa acquistarlo a titolo definitivo per una cifra che si aggira tra i 10 e i 13 milioni di euro.

In casa Roma tiene banco anche il discorso sul rinnovo di Henrikh Mkhitaryan. Il contratto del trequartista armeno è in scadenza ma con il numero di presenze totalizzate finora è scattato il rinnovo automatico. Spetta al classe ’89 scegliere cosa fare ma come riferito da Il Tempo Mino Raiola, agente del giocatore, gli sta consigliando di prendere tempo. Il futuro è ancora incerto, la scelta finale spetterà a Mkhitaryan.