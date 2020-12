Calciomercato, l’inglese rompe con il Manchester United: Roma in pole

L’attaccante inglese del Manchester United potrebbe presto lasciare la Premier League

Secondo quanto riferito da Sky Sport UK, il rapporto tra Jesse Lingard e il Manchester United sembra essere compromesso. L’attaccante classe 1992 non ha un buon feeling con Ole Gunnar Solskjær, manager dei Red Devils. Significativo è il suo score stagionale; appena due presente in EFL Cup e zero minuti disputati in Premier League e Champions League. Il contratto di Lingard scade il prossimo 30 giugno 2021 anche se ha la possibilità di rinnovare per un altro anno. Difficilme che questo accada considerando il momento e per questo motivo, secondo i media inglesi, la Roma sta fiutando il possibile colpo a parametro zero. I giallorossi, però, devono vedersela con la Lazio e con la Real Sociedad.