L’attaccante polacco è stato ceduto al Marsiglia ma nella prossima sessione di mercato potrebbe tornare in Italia. Roma in pole

Arkadiusz Milik e Edin Dzeko. Due destini che tornano ad incrociarsi, ancora una volta. Il polacco è stato vicino alla Roma ma poi il trasferimento non si concretizzò per volontà dei Friedkin. Una decisione che ribaltò completamente uno scenario di mercato ben definito poiché Dzeko sarebbe diventato un giocatore della Juventus. Il bosniaco a fine stagione lascerà a prescindere la Capitale; la società giallorossa potrebbe pensare addirittura di arrivare a una risoluzione consensuale considerando l’ingaggio da €7,5M più bonus che l’attaccante percepisce.

Ecco quindi che si ragione sul possibile sostituto. Torna di moda il nome dell’ex attaccante del Napoli, Milik. Il polacco si è trasferito a gennaio al Marsiglia ma a quanto pare è un trasferimento molto temporaneo. La volontà del classe 1994 è sempre stata quella di restare in Italia ma Aurelio De Laurentiis ha posto il veto sul desiderio dell’attaccante. Però, secondo quanto riferito da grandhotelcalciomercato.com, nel contratto stipulato con i francesi c’è una clausola rescissoria da €12M che consentirebbe all’ex Napoli di lasciare Marsiglia per una cifra molto bassa. Clausola nata e accettata dal patron azzurro per evitare che a giugno Milik venisse regalato a parametro zero. La Roma è in pole e il polacco potrebbe prendere la pesante eredità di Edin Dzeko.