L’esterno del Manchester United non sta passando un bel periodo e potrebbe lasciare anticipatamente i giallorossi.

Non è un bel periodo per Mkhitaryan. Il giocatore armeno che quest’anno ha segnato solamente 2 gol in 11 partite potrebbe lasciare il club già a gennaio. L’esterno offensivo armeno dopo le ultime brutte prestazioni è rimasto in panchina nell’ultima partita sconfitta contro il Venezia.

Che il rapporto non fosse brillantissimo con Mourinho lo si era già capito fin dai tempi del Manchester United, dopo che l’allenatore portoghese mise in tribuna il giocatore per 6 partite di fila fino ad arrivare alle dichiarazioni del giocatore: “E’ l’allenatore più duro che ho avuto”, parole quasi al veleno per il giocatore ex Manchester United.

Tutto finì poi con la cessione del giocatore armeno all’Arsenal con Alexis Sanchez che fece il percorso inverso. Destino ha voluto poi che l’allenatore al suo arrivo alla Roma si è ritrovato a giugno Mkhitaryan e Smalling, acquistati in passato proprio dal Manchester United.

Roma, ultime partite per Mkhitaryan?

Difficile che il giocatore lasci il club giallorosso già a gennaio, più probabile che l’esterno giallorosso lasci il club a giugno, quando Mourinho proverà ancora una volta a rifondare la Roma per la seconda volta (probabilmente)senza il giocatore armeno.

Se l’armeno lascerà il club giallorosso, libererà un ingaggio da quasi 5 milioni di euro, soldi che saranno investiti per un nuovo esterno visto che probabilmente anche Carles Perez finirà sul mercato. Per sostituire il calciatore piacciono i nomi di Insigne, Boga e Azmoun, attaccanti che sono sul mercato e che potrebbero servire a Mourinho anche per un cambio di modulo, ma prima c’è da pensare a gennaio, quando l’allenatore si aspetta due rinforzi in rosa, un centrocampista centrale e un terzino destro.