Roma, insidia Sabatini per un giocatore del River Plate

Nel mercato di riparazione i giallorossi cercheranno di rinforzare la rosa con un esterno destro argentino

La Roma sfida l’ex Walter Sabaitni per aggiudicarsi Gonzalo Montiel del River Plate. Il terzino destro classe 1997 infatti è finito anche nel mirino del Bologna ma nelle ultime ore, come riferito da asromalive.it, la Roma sarebbe tornata prepotentemente sul giocatore. I giallorossi a gennaio dovranno fare qualcosa in quella zona di campo, Fonseca necessita di rinforzi nonostante le buone risposte che ha avuto nelle ultime giornate. Montiel ha tagliato il traguardo delle 100 presenze con la maglia del River, il suo debutto in Prima squadra è datato 30 aprile 2016 nella sfida finita in parità contro il Vélez. Il terzino è anche nel giro della nazionale argentina guidata da Lionel Scaloni, finora sono 8 le presenze con la maglia Albiceleste. La Roma, però, dovrà vedersela con il grande ex Sabatini che vuole regalare al suo Bologna un colpo importante per il futuro.