Calciomercato Roma: Mou vuole il giocatore della Liga

Tiago Pinto ha già avviato i contatti per il vice Karsdorp

La Roma resta vigile sul mercato. La dirigenza, in questi ultimi tempi, ha iniziato vari sondaggi e interlocuzioni con club di tutta Europa, per accontentare le richieste del proprio allenatore. Mourinho, come noto, ha chiesto a gran voce ulteriori innesti, in modo da dare qualità alla propria rosa. Il nome giusto per la fascia destra, adatto per essere impiegato come vice Karsdorp è stato individuato e gioca in Spagna. La trattativa non si preannuncia facile, viste le richieste onerose della società in cui attualmente il giocatore milita.

Florentino Perez chiede 15 milioni di euro

Secondo il sito spagnolo todofichajes.com la Roma avrebbe messo nel mirino, Lucas Vazquez. Il terzino destro, attualmente in forza al Real Madrid, ha spiccate qualità offensive, potendo essere impiegato anche come esterno di centrocampo. I rumors provenienti dalla penisola iberica sostengono che la società madridista pretenderebbe 15 milioni di euro. Tiago Pinto, fortemente interessato al calciatore, non avrebbe ancora avviato una trattativa vera e propria, limitandosi ad un mero sondaggio. In ogni caso, l’aspetto che i capitolini non devono sottovalutare, è che Lucas Vazquez ha un ingaggio molto alto: a Madrid percepisce oltre 6 milioni di euro l’anno. Inoltre, ha rinnovato il rapporto che lo lega alle Merengues, proprio la scorsa estate. E questo è un indice del fatto che il trentenne si trova molto bene alla corte di Carlo Ancelotti. Tuttavia, da quando il mister italiano è tornato al Bernabeu, ha fatto più volte intendere di riuscire a fare a meno delle sue prestazioni dando, secondo voci di corridoio, lo star bene alla sua cessione. Le richieste di Florentino Perez e l’elevato ingaggio del calciatore, costituirebbero un ostacolo al suo approdo a Trigoria. Le parti, sotto traccia, potrebbero continuare a interloquire nelle prossime settimane.