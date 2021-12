Calciomercato Roma, Mourinho ci ripensa | Trattativa saltata

L’ allenatore cambia idea. Il difensore potrebbe restare

Ribaltone in casa giallorossa. Marash Kumbulla, come riportato da Repubblica, sembra destinato a restare a Trigoria. Insistenti voci, nelle scorse settimane, davano il difensore albanese con le valigie in mano e lontano da Roma. Ma, complici le ultime buone apparizioni, il giocatore potrà proseguire la sua luna di miele all’ombra del Colosseo. Per un periodo di tempo la sua permanenza era stata messa in dubbio, a causa di alcune brutte prestazioni in Conference League. Ma l’ex scaligero è stato in grado di risollevarsi convincendo allenatore e società.

Il Napoli cambia obiettivo

La società di Aurelio De Laurentiis, che aveva messo nel mirino Kumbulla, adesso deve cambiare obiettivo. Come riportato dallo stesso articolo starebbe dando la caccia ad un altro calciatore dell’ Hellas: Nicolò Casale. Il 23enne ha avuto modo di mettersi in mostra sotto la gestione di Tudor, e non sarebbe passato inosservato agli occhi di mister Spalletti, che lo accoglierebbe volentieri a Castelvolturno.