Roma, piace Musso: due contropartite per convincere l’Udinese

I giallorossi sono alla ricerca di un portiere che possa dare sicurezza e affidabilità. Pau Lopez e Mirante non convincono più

Nella gara di ieri, i dirigenti della Roma hanno potuto vedere da vicino Juan Musso dell’Udinese. I giallorossi guidati da Fonseca si sono imposti per 3-0. Una partita che ha visto, come poche volte è successo finora, Pau Lopez mantenere la propria porta inviolata. Lo spagnolo e Mirante, tra alti e bassi, non convincono più e quindi Tiago Pinto sta cercando un nuovo numero uno.

Piace e non poco l’estremo difensore dell’Udinese. I friulani, per la cessione, chiedono almeno 20 milioni di euro. La Roma è disposta ad inserire nella trattativa anche delle contropartite molto gradite al tecnico Gotti. Il primo è Diawara con il centrocampista che è stato già allenato dall’allenatore dell’Udinese quando i due erano a Bologna e Gotti ricopriva il ruolo di vice a Donadoni. Il secondo profilo, invece, è Carles Perez. L’Udinese già in estate aveva chiesto informazioni sul giocatore ma poi non si fece nulla. Tiago Pinto studia la trattativa consapevole che i due giocatori piacciono all’Udinese. Gli altri nomi sul taccuino sono: Gollini, Silvestri e Cragno.