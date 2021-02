Seppur chiuso, i rumors di mercato si fanno sempre più insistenti. Si pensa al prossimo portiere, insidia Juventus per Veretout

Il calciomercato in casa Roma è un tema molto caldo. La stagione in corso dirà meglio quale sarà il futuro del club ma intanto ci sono delle priorità da sistemare. La prima è quella del portiere. Juan Musso dell’Udinese è il principale candidato a difendere la porta giallorossa a partire dalla prossima stagione. Per la cessione dell’argentino, i friulani chiedono 20 milioni più bonus. A riferirlo è calciomercato.com. Thiago Pinto sarebbe disposto ad inserire nella trattativa i cartellini di Amadou Diawara e Carles Perez. L’obiettivo è quello poi di riuscire a generare delle entrate con le cessioni di Pau Lopez e Robin Olsen.

Come riportato da calciomercatoweb.it, la Juventus ha messo nel mirino Jordan Veretout. La Roma vuole opporre resistenza e per la cessione chiedono almeno 40 milioni di euro. Una cifra molto alta ma che potrebbe essere raggiunta dai bianconeri con la cessione di Rabiot per circa 30 milioni di euro e andando a generare quindi un importante plusvalenza. Per ora sono solo rumors di mercato, il francese piace e non poco ai top club e in caso di mancato approdo in Champions League diversi possono essere gli scenari.