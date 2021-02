Roma, il prossimo terzino destro arriva dalla Championship

La Roma è concentrata sul campo ma pensa anche al mercato estivo. Nel mirino un promettente giocatore del Norwich

La vittoria di giovedì in Europa League contro il Braga ha permesso alla squadra di Paulo Fonseca di qualificarsi agli ottavi di finale della competizione. I giallorossi affronteranno gli ucraini dello Shaktar Donetsk, ex squadra dell’allenatore portoghese e la stessa che ha di fatto estromesso l’Inter da ogni competizione europea. Non sarà una partita semplice ma la Roma ha tutti i mezzi per superare il turno. Domenica, allo Stadio Olimpico, arriva il Milan di Stefano Pioli. Altro test importante perché in caso di vittoria la Roma si porterebbe a -2 dal secondo posto occupato proprio dai rossoneri. Intanto, si inizia a pianificare il futuro. Nodo cruciale sarà la qualificazione alla prossima Champions League; sia perché il futuro contrattuale di Fonseca è legato alla coppa e sia perché si potrà progettare un futuro diverso anche in termini di mercato.

Occhi puntati su Aarons del Norwich

Un zona da rinforzare sarà sicuramente la corsia destra. La Roma vuole puntellare la rosa con giocatori giovani e di qualità. Un ragazzo che ha tutte queste caratteristiche è sicuramente il classe 2000, Max Aarons. Si tratta di un terzino destro del Norwich che in Championship, in questa stagione, ha messo a referto 34 presenze, 1 gol e 3 assist. L’inglese, nella passata stagione, ha avuto modo di giocare da titolare anche in Premier League. Il 21enne ha dimostrato di essere un profilo molto interessante tanto da catturare l’attenzione dei top club europei. Tra questi anche il Bayern Monaco ma secondo quanto riportato da Bild, i bavaresi avrebbero rinunciato a presentare un’offerta al Norwich. Una concorrente in meno ma soprattutto una rivale che, economicamente parlando, poteva dare grossi problemi alla Roma. Il prezzo del suo cartellino non è basso, i giallorossi lavorando su alcune uscite potranno permettersi di aggiudicarsi un terzino di qualità e di grande spessore. Certamente Aarons rientra nella visone della società giallorossa ma abbattere la concorrenza non sarà semplicissimo.