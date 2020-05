La Roma punta su Montiel

I giallorossi fanno sul serio per Montiel, nel mirino della Roma il terzino del River Plate. Classe ’97 come riferisce la trasmissione radiofonica ‘Closs Continental’, valutato 11 milioni di euro. Per convincere i ‘milionarios’ e per battere la concorrenza del Torino i giallorossi cercano di anticipare i tempi. Stando alle ultime indiscrezioni l’offerta del club giallorosso è attesa entro questa settimana.