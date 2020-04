Roma, si punta su Thauvin

Nome nuovo per la Roma, c’è Thauvin – La Roma cerca rinforzi in attacco, viste le difficoltà per arrivare a Mertens, nel mirino tra le altre di Chelsea e Inter, ecco tornare di moda il nome di Thauvin. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, l’attaccante non arriverebbe a parametro zero, ma la situazione economica del Marsiglia spinge il club francese a liberare il calciatore senza richieste esose. 15 o 20 milioni di euro potrebbero bastare, l’uomo giusto per affiancare o sostituire Dzeko?