Calciomercato Roma: parte la carica per il centrocampista azzurro

La Roma, a centrocampo, ha un grande rimpianto per il passato ma ripone grosse speranze nei rinforzi che arriveranno dal calciomercato futuro

Tiago Pinto potrebbe riprovarci

Mourinho a tu per tu con un suo rimpianto. Domenica alle ore 18:00 all’Olimpico il tecnico giallorosso ritroverà uno dei suoi più grandi desideri frustrati del recente passato. Infatti questa estate, in corsa per Andre Zambo Anguissa, c’era anche la Roma. Giuntoli, però,fu abile a bruciare la concorrenza e ad assicurarsi le prestazioni del centrocampista, versando 400 mila euro al Fulham, proprietaria del suo cartellino. E forse vedendo le performances del centrocampo romano, il suo innesto avrebbe fatto comodo.

La dirigenza capitolina apprezza il giovane centrocampista

Tiago Pinto, tutto fa pensare, che un tentativo lo rifarà. A gennaio il camerunense rimarrà al 100 % a Napoli, visto l’accordo stretto con la società inglese ma, considerando che il forte giocatore è approdato ai piedi del Vesuvio con la formula del prestito, la Roma potrebbe rifarsi sotto nel mercato estivo. A meno che De Laurentiis non decida di pagare il prezzo del diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, la Lupa probabilmente riavvierà i contatti per il ragazzo. Rimpianti a parte, Mourinho sa che la linea mediana del suo modulo necessita di ulteriori innesti a gennaio. Tralasciando la suggestione Anguissa, il nome che circola sempre con insistenza è quello di Zakaria del Borussia Monchengladbach. Ulteriori sviluppi sono attesi nella finestra invernale di calciomercato