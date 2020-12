Roma, mercato in uscita: rescissione ad un passo per un giocatore

Il mercato giallorosso passa anche dalle uscite. Un giocatore è vicino alla rescissione

A gennaio la Roma rinforzerà la squadra e l’americano Reynolds in queste ore è il nome caldo. Non solo, la dirigenza giallorossa ha bisogno di vendere per iniziare ad eliminare ingaggi molto pesanti. Nella lista dei partenti ci sono gli ormai noti Juan Jesus, Santon, Fazio e Bruno Peres. A questi si aggiunge anche Javier Pastore. L’argentino con la maglia della Roma, in due stagioni, non ha mai inciso e ha fatto parlare di sé per i suoi tanti infortuni. Secondo quanto riferito da todofichajes.com la società e il giocatore avrebbero trovato un accordo per la rescissione del contratto considerando che il rapporto con la Roma scade nel 2023. L’annuncio potrebbe avvenire nelle prossime ore e per il futuro le piste sono due: MLS o Qatar.