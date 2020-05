Calciomercato Roma Pastore verso l’Inter Miami

Il colombiano del Real Madrid, James Rodriguez e il centrocampista argentino della Roma, Javier Pastore potrebbero unirsi all‘Inter Miami di David Beckham quando il calcio ripartirà dopo la chiusura a causa della pandemia di coronavirus. James ha ancora più di un anno di contratto con il sul suo Real Madrid ma ha lottato per avere un’opportunità da quando è tornato nella capitale spagnola lo scorso luglio dopo un periodo di due anni in prestito con il Bayern Monaco. Pastore ha vissuto un momento difficile a Roma da quando è entrato a far parte del club italiano di Serie A dal Paris Saint-Germain a luglio 2018.

Calciomercato Roma Pastore : obiettivo plusvalenza

Gli infortuni hanno limitato il trentenne a sole 29 presenze in tutte le competizioni. Secondo il quotidiano argentino Ole, Beckham ha in mente James e Pastore come obiettivi di mercato ideali grazie alla loro esperienza europea e per il fatto che sono sudamericani, e sarebbero molto apprezzati dai tanti tifosi ispanici dell’Inter Miami. La squadra ha perso le prime due partite della stagione inaugurale della Major League Soccer prima che la stagione fosse sospesa a marzo a causa dell’epidemia di Covid-19.