Calciomercato, la Roma ci prova per Jan Vertoghen

La Roma cerca il jolly per la difesa, obiettivo Jan Vertoghen. I giallorossi tentano di strappare il difensore all’Inter, da tempo sul centrale in scadenza con il Tottenham. L’Inter sembra al momento in vantaggio, l’affare a costo zero fa però gola alla Roma che potrebbe sfruttare l”amico’ Franco Baldini per superare in extremis l’Inter e accaparrarsi il forte difensore. Per l’attacco si cerca sempre un vice Dzeko o un compagno per il bosniaco, al momento tante voci ma nessuna pista concreta. A sorpresa potrebbe spuntare Pinamonti, l’attaccante di proprietà Inter potrebbe interessare ai giallorossi, ma prima c’è da comprendere se Conte vorrà trattenerlo in nerazzurro.