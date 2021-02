Roma, Pinto scatenato: duello con il Milan per un terzino destro

La società giallorossa non vuole fermarsi e punta a migliorare la squadra. Si studiano i colpi per la prossima stagione

Il mercato di gennaio è finito da pochi giorni ma molti dirigenti pensano già alla prossima sessione per non farsi trovare impreparati. Tra questi c’è Tiago Pinto, nuovo general manager della Roma, che dopo aver strappato Bryan Reynolds alla Juventus punta a rinfoltire la fascia con un classe 1997.

L’arrivo del classe 2001 sembra non essere sufficiente per rinforzare la corsia di destra. In estate, la Roma sfiderà il Milan per assicurarsi il classe 1997, Zeki Celik. A riferirlo è il giornalista esperto di calciomercato, Fabrizio Romano. Il calciatore del Lille sta disputando una stagione di altissimo livello in Ligue1 tanto da aver catturato l’attenzione di molti club. Anche Maldini pensa al turco, al dirigente rossonero piace considerando anche che ha avuto modo di visionarlo da vicino in Europa League.