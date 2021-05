Calciomercato Roma

La Roma ha chiuso il campionato e si dedica subito al prossimo calciomercato. La società giallorossa andrà a disputare quella che sarà la prima edizione della nuova competizione della Uefa: Conference League.

L’attenzione di Tiago Pinto è rivolta anche ai giocatori che dovranno essere ceduti, come Fazio, Pastore, Carles Perez, Santon, Diawara; e quelli che ancora dovranno essere valutati, che sono in dubbio. Primo su tutti: Henrikh Mkhitaryan. Quest’anno l’attaccante armeno è stato protagonista numerose volte, inclusa ieri sera, la rete del pareggio contro lo Spezia, importante per la qualificazione alla Conference League è proprio sua.

Il contratto del giocatore scadrà il prossimo 30 giugno. La Roma ha esercitato l’opzione per il rinnovo di un’altra stagione, il trequartista armeno ha tempo fino al 31 maggio per inviare una pec al club giallorosso e annunciare il suo addio dalla capitale. Ma questa mattina il giocatore si è incontrato con Tiago Pinto per valutare un accordo che possa anche estendersi per un’ulteriore stagione, con un adeguamento dello stipendio.

Al momento l’ex Arsenal e United non è ancora certo che resti, si attende la decisione definitiva che arriverà nei prossimi giorni, dovrà anche parlare con Mourinho. Intanto la Roma sembra non avere intenzione di perdere il suo valido giocatore ma di trovare l’intesa che metta tutti d’accordo.