José Mourinho insieme a Tiago Pinto provano a rimodellare la Roma in vista della prossima stagione. Nella lista degli acquisti che potrebbero rinforzare la rosa giallorossa è stato inserito anche Sergio Oliveira.

Calciomercato Roma, Sergio Oliveira vicino ai giallorossi

Il Porto è il proprietario del cartellino del portoghese e chiede 20 milioni di euro e sembrerebbe al momento non voglia sentire ragioni di abbassare le proprie pretese. La Roma, a quanto pare, a quella cifra non avrebbe intenzione di arrivare, ha offerto 15 milioni di euro per concludere la trattativa. Senza nessuna contropartita tecnica in questo caso, il Porto non ha intenzione di scendere a nessun compromesso. La società portoghese ha intenzione di incassare soltanto cash.

A Roma sperano di chiudere in fretta, il giocatore è nel mirino di diverse società, anche in Italia ha suscitato interesse di un’altra società, la Fiorentina. La fretta di concludere arriva anche dalla questione che lo Special One vorrebbe avere tutta la rosa a disposizione fin dai primi di luglio, in quanto dovrebbe iniziare la preparazione che con ogni probabilità verrà ancora una volta svolta a Trigoria. Sergio Oliveira quindi è un obiettivo importante e che a breve potrebbe concretizzarsi.