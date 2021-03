Via tutti e tre i portieri in rosa per dar spazio ad altri giovani talenti. Le mosse di Tiago Pinto.

La Roma è pronta ad attualizzare una vera e propria rivoluzione tra i pali. Tutti e tre i portieri attualmente in rosa sono sul piede di partenza. Antonio Mirante ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e piace al Milan. Daniel Fuzato ha bisogno di giocare e di avere continuità e così può essere ceduto. Pau Lopez invece continua a non convincere e alla luce delle sue ultime prestazioni a fine stagione saluterà la capitale.

Calciomercato Roma: rivoluzione totale tra i pali

A sostituire Pau Lopez tra i pali sarà uno tra Alex Meret, Marco Silvestri, Pierluigi Gollini o Musso. Questi nomi rispecchiano tutti l’identikit tracciato dalla Roma: sono relativamente giovani, per il ruolo, ma al tempo stesso esperti e conoscono il campionato.

La valutazione fatta dai rispettivi club è abbastanza elevata e dalle parti di Trigoria, dopo l’investimento di quasi 30 milioni di due anni fa per Pau Lopez (tutto compreso), non possono e non vogliono sbagliare la scelta.