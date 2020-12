Calciomercato, Ranieri prepara l’assalto ad un giocatore della Roma

Manca pochissimo al mercato di gennaio e le società si stanno già muovendo. La Sampdoria potrebbe pescare in casa Roma

Il calciomercato in entrata della Roma passa dalle uscite. Bruno Peres e Davide Santon sono i due giocatori che potranno lasciare la Capitale già a gennaio. Per il terzino italiano ex Inter, arrivato alla Roma nel 2018, c’è stato un sondaggio da parte della Sampdoria di Claudio Ranieri. A riferirlo è Asromalive.it. Sulla destra gli unici giocatori che Ranieri ha a disposizione sono Bereszynski e il giovane Kaique Rocha, quest’ultimo non è ancora ritenuto pronto per il grande salto secondo l’allenatore blucerchiato. Santon è in uscita da diverse sessioni di mercato, il suo contratto scade nel 2022 e la cessione alla Sampdoria potrebbe essere un vero affare per i giallorossi. Con la maglia della Roma Santon ha totalizzato 46 presenze e messo a referto 2 assist. I molti infortuni, come spesso è successo nella sua carriera, hanno franato la crescita del terzino.