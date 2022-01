Calciomercato Roma, firma a un passo: fatta fuori la concorrenza

Il centrocampista portoghese è da tempo corteggiato da Mourinho e dalla Roma, e sembrerebbe tutto fatto per il suo passaggio a Roma, sponda giallorossa. Oliveira arriverà nella capitale con un diritto di riscatto fissato a 13,5 milioni, sulla base di un prestito oneroso.

La Roma ha chiuso l’affare senza inserire all’interno dell’accordo nessuna contropartita. Già domani potrebbe essere il giorno di Sergio Oliveira, che ha già salutato i compagni, per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà per quattro anni alla capitale. Il portoghese percepirà circa due milioni e mezzi a stagione, e Mourinho sta già pensando di buttarlo in mezzo alla mischia contro il Cagliari, con una maglia da titolare.