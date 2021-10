Calciomercato Roma, sfuma un obiettivo: andrà alla Juventus

Tiago Pinto fiuta l'affare in Olanda ma deve fare i conti con la concorrenza juventina, che attualmente sembra in vantaggio

Ormai è noto da tempo. Tifosi e società conoscono le lacune che devono essere colmate per dare alla Roma una struttura più stabile. E, Tiago Pinto, è un dirigente che ha un notevole fiuto per gli affari. Istinto che stavolta lo ha condotto nei Paesi Bassi, direzione Ajax. La concorrenza bianconera che può contare su un inedito alleato, sembra essere momentaneamente in vantaggio.

L’oggetto dell’intrigo internazionale e desiderio dei dirigenti bianconeri e giallorossi è Noussair Mazraoui. Terzino destro in forza ai Lancieri, ha il perfetto identikit per ricoprire il ruolo di vice-Karsdorp. Il difensore, che non intende rinnovare il suo contratto in scadenza con gli olandesi, recentemente, ha deciso di affidare la sua procura nelle mani di Mino Raiola. Cherubini, tuttavia, ha preso un buon margine di vantaggio sulla Lupa perchè, non solo può contare sugli ottimi rapporti con il suo nuovo procuratore, ma anche a causa dell’interessamento in prima persona di Matthijs de Ligt . Il numero 4 juventino, secondo gli ultimi rumors, avrebbe personalmente contattato il marocchino per convincerlo a prendere in considerazione le avances della Vecchia Signora. Tutto fa presagire un suo futuro in serie A, con la squadra di Allegri pronta a farsi questo regalo a parametro zero nella finestra di gennaio.