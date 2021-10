Calciomercato Roma, sfuma un obiettivo: andrà in Spagna

L’ex terzino del Tottenham è vicino al “Sottomarino Giallo”

Tiago Pinto ancora non ha terminato. Queste prime giornate di campionato hanno messo in luce alcune lacune della rosa giallorossa. La squadra di Mourinho necessita di un terzino destro. Rick Karsdorp sembra essere l’unico a disposizione in quel ruolo, visto che Bryan Reynolds, nella partita contro l’Empoli, è finito per l’ennesima volta in panchina. La Lupa ha a lungo corteggiato l’ex difensore laterale del Tottenham Serge Aurier, attualmente svincolato. Tuttavia, secondo il famoso quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo, l’ivoriano sarebbe vicinissimo per accasarsi al Villareal. Niente da fare e la ricerca continua.

Serve anche un centrocampista

Josè Mourinho necessita di un rinforzo anche nella linea mediana del campo. Nelle ultime uscite ha fatto affidamento ad un forzato turnover. Ieri è toccato all’azzurro Bryan Cristante riposare. Attualmente l’unico calciatore su cui il portoghese può fare affidamento per sostituire i titolari è Ebrima Darboe. Il nome numero 1 nella lista della dirigenza capitolina è Denis Zakaria. In forza al Borussia Moenchengladbach è in scadenza di contratto con i tedeschi e, stando alle ultime notizie, non vorrebbe prolungare, affascinato dalla possibilità di giocare per lo Special One. Pinto resta alla finestra, in attesa dell’evolversi della situazione.