Calciomercato Roma, suggestione dalla Premier League: il piano di Tiago Pinto

Lo Special One potrebbe essere un buon intermediario per cercare di portare il centrocampista inglese a Trigoria

Mourinho potrebbe convincere il giocatore a trasferirsi a Roma

Josè Mourinho è un allenatore che sa creare forti rapporti con i calciatori gestiti nella sua carriera. E proprio questa sua virtù potrebbe essere sfruttata da Tiago Pinto per inseguire il prossimo obiettivo. In particolar modo, voci dalla Gran Bretagna, vorrebbero il dirigente giallorosso sulle tracce di un centrocampista che, sotto la gestione dello Special One, ha vissuto una parentesi importante.

Il nome nuovo è quello di Jessie Lingard

Le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, dicono che la Lupa sta corteggiando il centrocampista inglese del Manchester United Jessie Lingard. Il britannico, che recentemente ha elogiato pubblicamente il tecnico portoghese nel corso di un’intervista, non vedrebbe male un ritorno alle dipendenze di Mourinho. Con lui, negli anni in cui ha allenato i Red Devils, ha espresso un buon calcio e le difficoltà vissute negli ultimi tempi all’Old Trafford, potrebbero essere un ottimo viatico per la realizzazione dell’affare.