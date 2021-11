Calciomercato Roma: Tiago Pinto in pressing su due “Merengues”

I giallorossi, stanchi dei magri risultati in campionato, bussano alla prota di Florentino Perez per rinforzare la squadra

Il dirigente portoghese ha in mente un doppio colpo in casa dei Blancos

Non solo Zakaria. Anche se il nome del tedesco è in cima alla lista dei desideri della Roma, Tiago Pinto valuta altre alternative per regalare a Mourinho i rinforzi che richiede da tempo. E, nelle ultime ore, circolano due nomi che rinforzerebbero l’asse Roma-Madrid. Stando ai rumors, nel mirino della Lupa sarebbero entrati Dani Ceballos e Nacho del Real Madrid.

LEGGI ANCHE:

La situazione dei due

I giocatori attualmente, stanno vivendo due momenti diversi in casa madridista. Nacho, forte difensore centrale, da quando Sergio Ramos è approdato al Parco dei Pincipi, è come se stesse vivendo una seconda giovinezza. Ha trovato più spazio e sta collezionando molte più presenze rispetto allo scorso anno.

Ma nonostante ciò, il Real Madrid non lo considera una colonna portante della squadra, e sarebbe disposto a sacrificarlo, per liberarsi del suo ingaggio, e poter avere maggiori risorse da investire in nuovi investimenti. Invece la trattativa per Ceballos si preannuncia più semplice da portare a termine.

Il centrocampista, corteggiato dal Betis Siviglia, è in scadenza di contratto e potrebbe arrivare in prestito già a gannaio. Ma per convincerlo, Mourinho dovrebbe garantirgli un posto da titolare. La Roma ha avviato le sue mosse e, anche in questo caso, sarà solo il tempo a dare un chiarimento al quadro.