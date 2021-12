Calciomercato Roma, grandi manovre per l’attacco: Pinto tenta il colpo

Il ds Tiago Pinto vuole tentare un nuovo colpo di mercato dalla Spagna.

Mourinho ha fretta. L’allenatore portoghese ha chiesto dei rinforzi al general manager portoghese visto che lo Special One ha bisogno per gennaio di un centrocampista e di un terzino destro come vice Karsdorp, ma potrebbe esserci una novità.

Diversi sono però i giocatori che Mourinho ha messo sul mercato, a partire dall’inizio della stagione come Borja Mayoral, Reynolds, Diawara, Villar, Fazio e Santon e non potrebbe essere finita qui.

Roma, l’attaccante arriva dalla Liga?

Vista la probabile partenza di Borja Mayoral a partire già da gennaio, il tecnico portoghese ha chiesto una nuova punta da affiancare a Abraham e Shomurodov, visto che nella rosa “ideale” dello Special One ci debbano essere 3 attaccanti. Per un attaccante che parte ce n’è uno potrebbe arrivare proprio dal Real Madrid. Il ds Tiago Pinto avrebbe messo sul suo taccuino Luka Jovic, attaccante pagato 65 milioni di euro e che potrebbe arrivare nella Capitale in un’operazione stile Borja Mayoral.