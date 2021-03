Edin Dzeko molto probabilmente al termine della stagione andrà via e così la Roma dovrà trovare un sostituto del bosniaco. Borja Mayoral ha mostrato a sprazzi il suo talento e nonostante la mancata continuità mister Fonseca lo ha premiato più volte facendolo partire nell’undici titolare.

Oltre allo spagnolo, la Roma non ha altri attaccanti in rosa e così Tiago Pinto sta iniziando a sondare più piste e una di queste porta al centravanti rumeno in forza al Parma. Si tratta di Valentin Mihalia.

Calciomercato Roma: fari puntati sul classe 2000 del Parma

Ha messo a segno la rete del vantaggio contro la Roma al 9′ del primo tempo. I giallorossi sono rimasti stregati da quel ragazzo le cui giocate si stanno rivelando essenziali nella corsa salvezza del Parma.

Valentin Mihalia è un classe 2000 ed è arrivato a Parma negli ultimi giorni di mercato dal Craiova per otto milioni di euro. Il 21enne ha una personalità spiccata che gli ha permesso di rialzare la testa dopo un avvio di stagione difficile per via di una fastidiosa pubalgia.

Dopo le ultime prestazioni, secondo quanto riportato da calciomercato.com, sia il Napoli che la Roma si sono mosse con l’entourage del talento ducale che con ancora ampi margini di miglioramento.