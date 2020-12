Calciomercato, arrivano smentite per un obiettivo della Roma

Il primo nome in cima alla lista del dg Tiago Pinto è quello di Verissimo del Santos

La nuova Roma targata Tiago Pinto partirà ufficialmente da gennaio ma il portoghese sta già lavorando per regalare a Fonseca i rinforzi giusti. Tra i nomi in cima alla lista dei desideri spunta quello di Lucas Verissimo del Santos. Pinto è sul difensore classe 1995 da tempo e più volte ha tentato di portarlo al Benfica. Però, stando a quanto riportato da Record, nessuna squadra italiana si è mossa per il centrale brasiliano. Fonti vicine al Santos hanno quindi smentito l’interesse da parte della Roma. Il Benfica continua a seguirlo, Pinto vorrebbe a tutti i costi portarlo nella Capitale. Nelle prossime settimane vedremo con certezza se la smentita sia stata di facciata oppure no.