Calciomercato: Roma vicino Bonaventura, i dettagli

Jack Bonaventura, 30 anni, attualmente giocatore del Milan dal 2014 in questa stagione rossonera conta 18 presenze e 3 gol.

La società che lo ha accompagnato negli ultimi sei anni non sembra disposta a rinnovargli il contratto con scadenza a giugno 2020. Questa scelta non viene da Paolo Maldini che lo terrebbe volentieri ma da Gazidis che ha in mente una serie di idee per la società rossonera nelle quali il giocatore non è contemplato.

Raiola spinge Bonaventura verso la Roma

L’agente del giocatore Mino Raiola sta lavorando per trovare un’altra squadra al giovane classe ’89. La soluzione che prediligono è la Roma ma Petracchi non si sbilancia e se ne riparlerà più avanti valutando anche altre possibili opportunità.

Nonostante i suoi 31 anni a giugno Jack è un valido giocatore che può ricoprire vari ruoli, può giocare a centrocampo, da trequartista e da attaccante esterno a sinistra.

Chi è Jack Bonaventura?

Nato a San Severino Marche il 22 agosto del 1989 è un calciatore Italiano e della nazionale italiana.

Si forma calcisticamente alla Virtus Castelvecchio e dopo aver militato tra i settori giovanili della San Francesco di Cingoli e della Settempeda si trasferisce a Tolentino. Qui viene notato da Bongiorni, osservatore dell’Atalanta, che lo tessera.

Il 4 maggio 2008 debutta in Serie A nella partita di Atalanta – Livorno.

Nonostante i vari prestiti, Pergocrema e Padova, ritorna sempre all’Atalanta.

Nel 2014 fino ad oggi gioca al Milan

