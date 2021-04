Roma, dalla Bundesliga il rinforzo per la mediana

La Roma affronta l’ultima parte della stagione consapevole che l’obiettivo Champions passa dalla vittoria dell’Europa League. Intanto si lavora sul mercato

Da quando è arrivato nella Capitale, il nuovo dg Tiago Pinto ha avuto molti nodi da sciogliere. Il dirigente portoghese si sta muovendo in vista della prossima stagione e in programma ci sono diversi incontri con alcuni agenti di calciatori finiti sul suo taccuino. Naturalmente il futuro passa da questo finale di stagione e dall’Europa League. L’obiettivo è sempre stato quello di tornare in Champions League ma dopo il pareggio contro il Sassuolo il raggiungimento del quarto posto si sta facendo sempre più complicato. I giallorossi devono sperare in un pareggio tra Juventus-Napoli nel recupero di mercoledì con il distacco dalla zona Champions che sarebbe di 6 punti. Il mancato approdo nella Coppa più importante d’Europa porterà Paulo Fonseca a lasciare la Capitale. Il contratto dell’allenatore portoghese scade a giugno e il rinnovo automatico scatterà solamente con l’approdo in Champions. L’unica strada che al momento sembra essere la più percorribile è la vittoria dell’Europa League considerando che la Roma è l’unica superstite italiana in Europa.

Calciomercato Roma, obiettivo Zakaria per il centrocampo

A prescindere da chi si siederà sulla panchina giallorossa, Tiago Pinto è molto attivo sul mercato. Secondo quanto riferito da Asromalive.it, il dirigente portoghese sta seguendo con molta attenzione Denis Zakaria. Si tratta di un classe 1996 del Borussia Mönchengladbach rientrato a novembre dopo un importante infortunio. Prima di finire ko, Zakaria piaceva molto in Inghilterra e veniva valutato circa 50 milioni di euro. Adesso, complici il Covid, l’infortunio e un contratto che scade nel 2022 il prezzo di mercato si è abbassato ulteriormente. Infatti, come riportato dal portale giallorosso, il tedeschi potrebbero farlo partire per 20 milioni di euro. Cifra sicuramente molto più accessibile per la Roma e non solo visto che in questa maniera anche altri club pensano a Zakaria. Sul nazionale svizzero, infatti, è forte l’interesse dell’Inter e dell’Atletico Madrid di Simeone.

