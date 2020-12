Roma, si punta al rinnovo di Zaniolo. Bruno Peres può andare in Portogallo

Tra rinnovi e mercato in uscita, la società giallorossa sta pianificando il futuro

Nonostante le due rotture dei crociati nel giro di un anno, Nicolò Zaniolo restaun punto di riferimento per la Roma del futuro. Il contratto del giocatore scade nel 2024, c’è ancora molto tempo, ma la società vuole comunque tutelarsi e sta muovendo i primi passi per intavolare un trattativa per estendere la sua permanenza almeno fino al 2025. A riferirlo è La Repubblica.

Davide Santon e Bruno Peres, invece, sono sul mercato. La Roma cercherà di crearsi un bottino per piazzare poi un colpo in entrata. Secondo quanto riferito da Abola, sul terzino brasiliano c’è da registrare l’interesse da parte del Benfica. I portoghesi sono alla ricerca di un giocatore che possa rinforzare la corsia di destra. Il brasiliano è in scadenza di contratto, la Roma vorrebbe monetizzare e il Benfica è in pole per l’ex calciatore del Torino.