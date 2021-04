Calciomercato Roma, pericolo inglese per Zaniolo

Il classe 1999 della Roma è finito nel mirino di due club della Premier League. I giallorossi sacrificheranno il trequartista italiano?

Nicolò Zaniolo è approdato alla Roma nella stagione 2018/19 nella trattativa che ha poi vestito di nerazzurro Radja Nainggolan. Un affare che finora sembra aver favorito i giallorossi considerando anche il rendimento che il belga ha avuto nella sua parentesi all’Inter. Zaniolo ha avuto subito la fiducia di Eusebio Di Francesco che lo ha fatto giocare con costanza e soprattutto gli ha permesso di esprimere al meglio le sue qualità. L’avventura di Zaniolo nella Capitale, però, si è caratterizzata anche da importanti infortuni che ne hanno rallentato la definitiva consacrazione. Il classe 1999, infatti, è stato costretto a restare ai box per molto tempo dopo esseri rotto il crociato per ben due volte. In questa stagione non è ancora sceso in campo e dopo Pasqua giocherà con la Primavera prima di tornare a disposizione di Paulo Fonseca.

Calciomercato Roma, Chelsea e United su Zaniolo

Nonostante gli infortuni, il trequartista ha mercato e piace ai top club europei. Il suo talento, infatti, non è mai passato inosservato e in estate il Chelsea e il Manchester United tenteranno l’assalto. Sia Tomas Tuchel, allenatore dei Blues, e sia Solskjaer dello United hanno chiesto ai rispettivi dirigenti di iniziare a trattare con la Roma. Dall’Inghilterra parlano già di una richiesta dei giallorossi che non sarebbe stata inferiore ai 50 milioni di euro mentre il giocatore chiede un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione.

Come riferito anche asromalive, però, i giallorossi non vogliono privarsi di Zaniolo e strapparlo alla lupa non sarà semplice. Il classe 1999 è al centro del progetto tecnico che ha in mente Tiago Pinto anche se, con un’offerta superiore ai 50 milioni di euro, la situazione potrebbe cambiare. I discorsi verranno sicuramente approfonditi al termine della stagione anche per capire quale sarà il futuro della Roma in campo europeo.