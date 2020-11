Calciomercato, Ronaldo vuole Di Maria alla Juventus

Secondo alcune fonti che arrivano dalla Spagna, pare che Cristiano Ronaldo abbia chiesto alla Juventus di acquistare Angel Di Maria del Paris Saint-Germain.

Le due stelle ex Real Madrid, hanno mantenuto un buon rapporto anche a seguito della partenza che hanno visto i due separarsi. Ronaldo non ha ancora conquistato un titolo europeo con a sua nuova squadra, per questo ha chiesto alla società un ulteriore passo in avanti.

Di Maria non ha un buon rapporto con Tuchel, attuale tecnico del PSG e questo potrebbe essere un’informazione che potrebbe interessare la dirigenza bianconera. Inoltre il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno con i parigini e qualora non ci dovessero essere gli estremi per provare ad intavolare un rinnovo, l’argentino potrebbe lasciare la capitale francese a parametro 0.