Calciomercato, Salah non rinnova? Juventus alla finestra

L’egiziano e il Liverpool lontani dall’accordo

151 partite, 100 gol, una Champions League, una Supercoppa Europea, un Mondiale per Club ed una Premier League in 4 stagioni: come meglio si potrebbe descrivere l’avventura di Mohamed Salah al Liverpool?

L’ex Roma, una volta arrivato, si è rapidamente inserito nel gioco dei Reds, arrivando ad un’esplosione accanto a Sadio Mané e Roberto Firmino che pochi si sarebbero aspettati di testimoniare.

Attualmente Salah ha un contratto ricchissimo, del valore di 52 milioni di sterline in 5 anni (£10.400.000 annue, poco più di 12 milioni di euro), ma le sue grandi prestazioni non accennano minimamente a calare; per questo, l’egiziano ha chiesto il rinnovo con aumento, e che aumento: si parla di £28 milioni annui richiesti.

Alcuni, come l’ex leggenda Jamie Carragher, hanno affermato che meriterebbe un corposo aumento, dato che pochi sono decisivi come lui. Tuttavia, il Liverpool sembra ancora poco convinto dalle sue richieste (il contratto scade nell’estate del 2023), e questo potrebbe aprire alcuni spiragli di addio.

Le sirene estere sarebbero forse le prime a suonare rumorosamente, ma in passato Salah era stato accostato anche alla Juventus di Max Allegri: se il rinnovo tardasse ad arrivare, a quel punto i Reds potrebbero drasticamente abbassare il prezzo del suo cartellino, rendendo così l’acquisto non impossibile.