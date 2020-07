Lautaro Martinez al Barcellona? No, grazie

Dalla Spagna arrivano notizie rassicuranti per l’Inter, secondo AS, noto quotidiano sportivo spagnolo, Lautaro Martinez avrebbe deciso di restare un altro anno a Milano. Un’altra stagione in nerazzurro prima dell’approdo in blaugrana, questa la decisione dell’attaccante argentino. Non sono da escludere ulteriori colpi di scena, ma il futuro del Toro sembra a tinte nerazzurre.