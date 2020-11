Calciomercato, scambio PSG e Inter

Calciomercato, si scalda l’asse Milano-Parigi. Scambio in vista tra nerazzurri e parigini, Eriksen potrebbe volare in Ligue 1 in cambio di Paredes.

Entrambi vivono da separati in casa, stiamo parlando di Eriksen e Paredes. Inter e Psg starebbero pensando ad uno scambio di prestiti con il danese a Parigi e l’ex Roma in nerazzurro. Come riporta mediaset, Javier Zanetti si sarebbe già mosso per capire quante possibilità ci siano di portare il suo connazionale in nerazzurro, mentre ai parigini potrebbe interessare un profilo come quello del danese in mezzo al campo. Nuovi eventuali risvolti sulla possibile trattativa si vedranno più avanti, in prossimità del mercato di gennaio.