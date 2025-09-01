Calciomercato Serie A: gli aggiornamenti LIVE Baldanzi niente Roma

Gli aggiornamenti sul calciomercato di Serie A

Di
Salvatore Ciotta
-
19
Calciomercato

Gli aggiornamenti in tempo reale del calciomercato Di Serie A.

JUVENTUS Fatta per Openda attaccante del Lipsia, il giocatore è in arrivo a Torino per le 12

MILAN Trattativa avanzata per Joe Gomez del Liverpool, si tratta sulla base di 15 milioni di euro.

PISA Ufficiale l’ingaggio di Lorran, prosegue la trattativa per Bonfanti dell’Atalanta

FIORENTINA Ufficiale l’arrivo di Lamptey dal Brighton.

PISA Fatta per Bonfanti dall’Atalanta

MILAN Allegri riabbraccia RAbiot

UDINESE Ci siamo per l’acquisto di Zaniolo

GENOA Vicino il ritorno di Cornet

TORINO Contatti con l’Eintrach Francoforte per Amenda

INTER Fatta per un colpo a sorpresa, in arrivo Akanji dal Manchester City

ROMA Saltata la trattativa per Baldanzi al Verona, stessa cosa per l’arrivo di Pessina dal Monza

INTER Fatta per Pavard al Marsiglia

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE