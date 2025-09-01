Calciomercato Serie A: gli aggiornamenti LIVE Baldanzi niente Roma

Gli aggiornamenti in tempo reale del calciomercato Di Serie A.
JUVENTUS Fatta per Openda attaccante del Lipsia, il giocatore è in arrivo a Torino per le 12
MILAN Trattativa avanzata per Joe Gomez del Liverpool, si tratta sulla base di 15 milioni di euro.
PISA Ufficiale l’ingaggio di Lorran, prosegue la trattativa per Bonfanti dell’Atalanta
FIORENTINA Ufficiale l’arrivo di Lamptey dal Brighton.
PISA Fatta per Bonfanti dall’Atalanta
MILAN Allegri riabbraccia RAbiot
UDINESE Ci siamo per l’acquisto di Zaniolo
GENOA Vicino il ritorno di Cornet
TORINO Contatti con l’Eintrach Francoforte per Amenda
INTER Fatta per un colpo a sorpresa, in arrivo Akanji dal Manchester City
ROMA Saltata la trattativa per Baldanzi al Verona, stessa cosa per l’arrivo di Pessina dal Monza
INTER Fatta per Pavard al Marsiglia