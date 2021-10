Calciomercato, stesso obiettivo per Juve e Real Madrid: la mossa di Cherubini

Su Darwin Nunez c’è una corsa tra molte squadre

Centravanti alto, ma veloce con buone qualità tecniche e un tiro potente: se ci si agigunge il fatto che ha solamente 22 anni, si capisce bene perché ci sia la fila alla porta del Benfica per Darwin Nunez. L’uruguaiano è infatti conteso da diverse big in Europa tra le quali figurano diverse squadre italiane.

La Juventus è sicuramente in prima fila nella corsa a Nunez con Cherubini che da tempi non sospetti ha provato a intessere una trattativa con la squadra portoghese. Il quotidiano El Espanol segnala, però, come ci sia anche la corte del Real Madrid sull’attaccante classe ’99 che in questa stagione ha già segnato 6 in 10 presenze (con la doppietta al Barcellona nella sfida di Champions League come ciliegina sulla torta). La bottega portoghese, si sa, è molto cara e per strappare il talento potrebbero servire tra i 40 e i 50 milioni di euro.