Calciomercato Torino, affari con l’Inter: può arrivare a gennaio

Ormai è risaputo che Juric si aspetta dei rinforzi a gennaio visto che il tecnico già dallo scorso giugno ha chiesto degli acquisti sul mercato che possano migliorare ulteriormente la rosa del Torino. Visti i problemi economici di molti club di serie A potrebbero esserci molti scambi all’orizzonte.

Uno di questi potrebbe consumarsi tra il Torino del Presidente Cairo e l’Inter con uno scambio che potrebbe andare in porto tra Izzo e Gagliardini. Juric ha bisogno di un centrocampista in mezzo al campo mentre il tecnico ex Lazio ha chiesto al ds Marotta un’alternativa in difesa ai titolari. La trattativa per ora rimane in fase di stallo anche se i due club stanno ragionando concretamente su quest’ipotesi.