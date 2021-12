Calciomercato Torino, Vagnati si tutela: sondaggio per l’attaccante

Il Torino sogna in grande. Vista la possibile partenza del gallo Belotti, sempre più lontano da Torino il club di Cairo è alla ricerca di un grande attaccante.

Il ds Vagnati in queste settimane sta lavorando per regalare un grande attaccante ai tifosi granata visto che Juric vuole rifare il reparto avanzato con Zaza e Verdi che probabilmente finiranno sul mercato.

Torino, l’ultima idea porta a Joao Pedro

Dopo le parole di quest’estate del tecnico Juric, il Torino non vuole più farsi trovare impreparato sul mercato e vuole regalare dei rinforzi al tecnico ex Verona, che è convinto che con 2-3 acquisti la sua squadra possa fare molto di più.

Per questo il Torino ha già pensato al dopo Belotti con Joao Pedro. Il calciatore, che ora potrà essere chiamato in Nazionale ha il contratto in scadenza nel 2023, cosa che farebbe abbassare ulteriormente il prezzo del cartellino, valutato dal club sardo 18 milioni di euro.

Il Torino, che non è disposto a spendere questa cifra vorrebbe inserire i cartellini di Izzo e Rincon, per far abbassare ulteriormente il prezzo del cartellino, anche se la trattativa appare complicata.